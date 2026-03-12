«Тоттенхэм» рассматривает радикальные изменения в структуре клуба, которые коснутся как управленческого аппарата, так и тренерского штаба, сообщает The Independent.

Игор Тудор globallookpress.com

В преддверии летнего трансферного окна клуб активно обсуждает кандидатуру нового спортивного директора. Основным претендентом на эту роль является Дуги Фридман, который успешно работал в «Кристал Пэлас», хотя сейчас занимает высокую должность в саудовском клубе «Аль-Диръия». В списке кандидатов также значится Тьяго Пинту, спортивный директор «Борнмута».

Одновременно руководство клуба решает, кто возглавит команду в оставшихся матчах сезона. Назначение Игора Тудора не оправдало ожиданий: его строгость не соответствует текущей ситуации, а результаты команды ухудшились.

«Тоттенхэм», борющийся за выживание, рассматривает Шона Дайча как одного из немногих специалистов, способных улучшить оборону и стабилизировать ситуацию в клубе.

После 29 матчей с 29 очками «шпоры» занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.