Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал игру вингера каталонцев Ламина Ямаля.

Андрес Иньеста globallookpress.com

«Очевидно, Ламин невероятно талантлив. В его силах стать по-настоящему уникальным игроком. Надеюсь, что он продолжит совершенствоваться с каждым годом, будет играть все лучше и еще больше усиливать команду.

Для меня, как для испанца и болельщика "Барселоны", большая честь и радость, что Ламин играет за "Барсу" и сборную», — цитирует Иньесту Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселона» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице испанской Примеры, опережая второй «Реал» на четыре очка.