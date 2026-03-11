Сборная Ирана не примет участие на чемпионате мира-2026, об этом сообщил министр спорта страны Ахмад Доньямали.

Сборная Ирана globallookpress.com

«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана — нам навязали две войны в течение восьми или девяти месяцев, в результате чего погибли тысячи наших соотечественников, — у нас определенно нет возможности участвовать в чемпионате мира при таких обстоятельствах», — приводит слова Доньямали TV2.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом в США, Мексике и Канаде.

В данный момент Иран подвергается бомбардировкам со стороны американских и израильских вооруженных сил.