Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Руй Боржеш поделился мыслями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Буде-Глимт».

«Мы обе команды с большими амбициями, но играем немного по-разному. Обе настроены оставить след в истории. Эти матчи будут ключевыми. Речь идет не только о победе. "Буде-Глимт" показали отличные результаты как дома, так и в гостях, победив мадридский "Атлетико". Это говорит об их высоком уровне», — цитирует Боржеша пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится в Норвегии 11 марта, начало — в 23:00 по московскому времени.