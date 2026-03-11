Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).

Харви Барнс globallookpress.com

«Мы абсолютно уверены, что можем пройти дальше. Сегодня мы отлично контролировали мяч и успешно справлялись с атаками соперника. Это будет нелегко, но сегодня мы продемонстрировали свой потенциал. Мы были очень близки к победе, и хотя счёт остался равным, мы сохраняем веру в выход в следующий этап», — заявил Барнс на официальном сайте УЕФА.

Нападающий «Ньюкасла» забил гол на 86-й минуте игры, но на 90+6-й Ламин Ямаль с пенальти сравнял счёт.