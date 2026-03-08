«Ювентус» одержал победу над «Пизой» (4:0) в матче 28-го тура итальянской Серии А.
В составе «старой синьоры» голы записали на свой счет Андреа Камбьязо на 54-й минуте, Кефрен Тюрам-Юльен на 65-й, Кенан Йылдыз на 75-й минуте и Жереми Бога на 90+3-й минуте.
Результат матча
ЮвентусТурин4:0ПизаПиза
1:0 Андреа Камбьязо 54' 2:0 Хефрен Тюрам 65' 3:0 Кенан Йылдыз 75' 4:0 Жереми Бога 90+3'
Ювентус: Маттиа Перин, Пьер Калюлю, Бремер, Федерико Гатти (Ллойд Келли 46'), Андреа Камбьязо, Хефрен Тюрам (Теун Коопмейнерс 77'), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Шику Консейсау (Фабио Миретти 77'), Кенан Йылдыз (Филип Костич 82'), Джонатан Дэвид (Жереми Бога 46')
Пиза: Николас Андраде, Самуэле Ангори, Антонио Караччоло, Артуро Калабрези (Филип Стоилкович 76'), Мальте Хойхольт (Felipe Loyola 60'), Мариус Марин (Хуан Куадрадо 60'), Михел Эбишер, Мехди Лери (Габриэле Пиччинини 60'), Рафиу Дуросинми (Сэмюэл Айлинг Джуниор 76'), Стефано Морео, Francesco Coppola
Жёлтые карточки: Мариус Марин 39' (Пиза), Мехди Лери 48' (Пиза), Антонио Караччоло 70' (Пиза)
После этого матча «Ювентус» занимает 6-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. «Пиза» — на последней 20-й позиции с 15-ю баллами.