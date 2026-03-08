«Ювентус» одержал победу над «Пизой» (4:0) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «старой синьоры» голы записали на свой счет Андреа Камбьязо на 54-й минуте, Кефрен Тюрам-Юльен на 65-й, Кенан Йылдыз на 75-й минуте и Жереми Бога на 90+3-й минуте.

Результат матча Ювентус Турин 4:0 Пиза Пиза 1:0 Андреа Камбьязо 54' 2:0 Хефрен Тюрам 65' 3:0 Кенан Йылдыз 75' 4:0 Жереми Бога 90+3' Ювентус: Маттиа Перин, Пьер Калюлю, Бремер, Федерико Гатти ( Ллойд Келли 46' ), Андреа Камбьязо, Хефрен Тюрам ( Теун Коопмейнерс 77' ), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Шику Консейсау ( Фабио Миретти 77' ), Кенан Йылдыз ( Филип Костич 82' ), Джонатан Дэвид ( Жереми Бога 46' ) Пиза: Николас Андраде, Самуэле Ангори, Антонио Караччоло, Артуро Калабрези ( Филип Стоилкович 76' ), Мальте Хойхольт ( Felipe Loyola 60' ), Мариус Марин ( Хуан Куадрадо 60' ), Михел Эбишер, Мехди Лери ( Габриэле Пиччинини 60' ), Рафиу Дуросинми ( Сэмюэл Айлинг Джуниор 76' ), Стефано Морео, Francesco Coppola Жёлтые карточки: Мариус Марин 39' (Пиза), Мехди Лери 48' (Пиза), Антонио Караччоло 70' (Пиза)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 9 Удары мимо 1 59 Владение мячом 41 4 Угловые удары 4 7 Фолы 7

После этого матча «Ювентус» занимает 6-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. «Пиза» — на последней 20-й позиции с 15-ю баллами.