Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков высказался о победе «красно-белых» над «Сочи» (3:2) в рамках 19-го тура РПЛ.

«Понятно, что "Спартак" победил по делу, но как-то неуверенно. Неправильно так вальяжно играть в концовке матча. При всём уважении, не стоит судить по "Сочи". Будем смотреть, как "Спартак" сыграет с другими командами более высокого ранга. Хорошая разминка в преддверии второй части чемпионата, но это не показатель», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, набрав 32 очка за 19 встреч.