Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны».

Диего Симеоне globallookpress.com

«Наша команда полностью сконцентрирована на предстоящей игре. Мы готовимся к ней так же, как и к любому другому матчу, используя те же методы, что и при работе с другими соперниками. Никаких особых изменений в нашем подходе нет», — цитирует Симеоне издание AS.

Напомним, что в первом матче «Атлетико» одержал уверенную победу со счётом 4:0. Ответная встреча состоится 3 марта в 23:00 по московскому времени.