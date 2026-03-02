Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о спорным судейских моментов в 19-м туре чемпионата России.

Александр Кержаков globallookpress.com

«Да, первый тур после возобновления РПЛ отметился тем, что опять мы говорим больше о судействе, а не об игре. С чем связана эта тенденция, надо спрашивать у руководителей судей. Если мы говорим о пенальти, который назначали в матче "Локомотив" — "Пари НН", то это компетенция арбитров.

Для меня тоже спорные истории были в эпизодах матча "Краснодар" — "Ростов". Сложно что-то сказать о новой системе определения офсайда со следующего сезона. Алаеву виднее, думаю, что вопросы всегда будут», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Напомним, что в каждом матче первого весеннего тура арбитры обращались за помощью к системе ВАР.