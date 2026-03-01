1 марта во Франкфурте состоится матч 24-го тура Бундеслиги, в котором сыграют «Айнтрахт » и «Фрайбург». Начало игры в 19:30 мск.
«Айнтрахт» и «Фрайбург» соседствуют в турнирной таблице. Хозяева с 31 пунктом на счету занимают 8-е место, а гости имеют 33 балла, с которыми идут на 7-й строчке.
В прошлом туре у «Айнтрахта» было тяжелое противостояние с «Баварией», завершившееся поражением 2:3. «Фрайбург» сумел дома переиграть гладбахскую «Боруссию» со счетом 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.28.
- Коэффициенты букмекеров: 2.36 на «Айнтрахт», 3.33 на ничью, 3.21 на «Фрайбург».
- Прогноз ИИ: победит «Фрайбург» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Айнтрахт» — «Фрайбург» смотрите на LiveCup.Run.
Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.
Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.