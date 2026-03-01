1 марта во Франкфурте состоится матч 24-го тура Бундеслиги, в котором сыграют «Айнтрахт » и «Фрайбург». Начало игры в 19:30 мск.

«Айнтрахт» и «Фрайбург» соседствуют в турнирной таблице. Хозяева с 31 пунктом на счету занимают 8-е место, а гости имеют 33 балла, с которыми идут на 7-й строчке.

В прошлом туре у «Айнтрахта» было тяжелое противостояние с «Баварией», завершившееся поражением 2:3. «Фрайбург» сумел дома переиграть гладбахскую «Боруссию» со счетом 2:1.

