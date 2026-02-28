Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Пари НН»(2:1).

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Мы очень довольны, что ребята в непростых условиях проявили потрясающую волю и характер. Даже в меньшинстве не отказывались от своей игры. До пенальти очень понравился отрезок. После пенальти понравилось, что в меньшинстве функциональное состояние ребят позволило забить еще мяч.

Комличенко и Пиняев будут запасными? Обращаю внимание в первую очередь на план и стратегию игры. Мы считали, что в первом тайме нужен более прессингующий игрок, а во втором — более фактурный. Что касается опции, то у нас конкурентная среда. Мы бы хотели все опции использовать», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Теперь у «Локомотива» 40 очков и третья позиция в таблице РПЛ. «Пари НН» — на предпоследней строчке с 14 очками.