Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Пари НН»(2:1).

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов globallookpress.com

«Мы очень довольны, что ребята в непростых условиях проявили потрясающую волю и характер.  Даже в меньшинстве не отказывались от своей игры.  До пенальти очень понравился отрезок.  После пенальти понравилось, что в меньшинстве функциональное состояние ребят позволило забить еще мяч.

Комличенко и Пиняев будут запасными?  Обращаю внимание в первую очередь на план и стратегию игры.  Мы считали, что в первом тайме нужен более прессингующий игрок, а во втором — более фактурный.  Что касается опции, то у нас конкурентная среда.  Мы бы хотели все опции использовать», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Теперь у «Локомотива» 40 очков и третья позиция в таблице РПЛ.  «Пари НН» — на предпоследней строчке с 14 очками.