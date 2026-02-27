Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Ахмата». Встреча 19-го тура РПЛ состоится 1 марта.

Владислав Радимов globallookpress.com

«У ЦСКА не будет Мозеса и Облякова. Они ключевые фигуры в своих амплуа. Да, есть новички, но им еще нужно вписаться в состав. Начинать в Грозном — точно не подарок. Тем более против команды Черчесова, которая на сборах отработала на пять баллов. Поле после зимы будят вязкое. Это ЦСКА не совсем на руку. Я бы сказал, что в данных условиях "Ахмат" фаворит», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России ЦСКА идет 4-м в таблице РПЛ, «Ахмат» (22) находится на восьмой позиции.