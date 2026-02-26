Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своем будущем в клубе.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Я здесь, остаюсь игроком "Краснодара". У меня одна мысль: добиться успеха с командой, выиграть чемпионат и Кубок страны. А что будет дальше — посмотрим. Стать легендой "Краснодара"? Всё возможно. Почему бы и нет», — цитирует Сперцяна клубная пресс-служба.

В текущем сезоне 25-летний Сперцян принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал 13 голевых передач.

Напомним, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ.