25 февраля в Турине состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Галатасараем». Старт поединка в 23:00 мск.

Результат первой встречи всех удивил. Напомним, что «Галатасарай» разгромил «Ювентус» со счетом 5:2. Таким образом, «бьянконери» в шаге от вылета из Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что это было третье фиаско «Юве» в пяти последних матчах против «Галатасарая» в Лиге чемпионов. Туринцы очень не любят этого соперника. Головной боли «зебрам» добавляет их текущая серия, которая насчитывает 5 матчей без побед при четырех поражениях. Сможет ли «Ювентус» при таком раскладе сотворить чудо и спасти результат?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.28.

Коэффициенты букмекеров: 1.47 и 5.95 на победу команд в матче, 4.35 и 1.23 на их проход в следующий раунд.

Прогноз ИИ: победа «Ювентуса» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Галатасарай» смотрите на LiveCup.Run.

