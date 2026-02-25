По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Орландо Сити» предложил форварду сборной Франции Антуану Гризманну перейти в клуб МЛС. Предложение будет действовать три года.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Окончательное решение о переходе футболиста в американский клуб будет зависеть от Гризманна и руководства мадридского «Атлетико».

Ранее стало известно, что «Орландо Сити» хочет подписать Гризманна до закрытия трансферного окна в МЛС 26 марта. Однако сам футболист намерен завершить текущий сезон в составе «Атлетико», поскольку его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года.