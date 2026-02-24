Комментатор Константин Генич заявил, что московский ЦСКА обладает боеспособным составом, которому по силам стать чемпионом России.

Константин Генич globallookpress.com

Сейчас армейцы идут на 4-м месте в таблице РПЛ.

«На мой взгляд, сейчас основной состав ЦСКА — это прямо чемпионская история. Вот именно основной состав. Всё, что касается обоймы и тех игроков, которые будут выходить на замену… Понятно, что Лусиано будет подменять Мусаев, понятно, что есть Козлов, который может выйти на два фланга. Но в остальном… На мой взгляд, ЦСКА — теневой фаворит чемпионской гонки», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».