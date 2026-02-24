За день до второго стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Монако» французский журналист Canal+ Оливье Талларон сообщил, что на тренировке парижской команды не было нападающего Усмана Дембеле и полузащитника Фабиана Руиса.

Усман Дембеле globallookpress.com

Второй стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 25 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Первый матч, прошедший 17 февраля в Монако, завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:2.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место, а «ПСЖ» заработал 14 очков и расположился на 11-й строчке турнирной таблицы.