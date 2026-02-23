Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рискует пропустить остаток сезона из-за травмы челюсти, полученной в матче с «Пармой».

На восьмой минуте игры 26-го тура Серии А (1:0) Лофтус-Чик столкнулся с голкипером «Пармы» Эдоардо Корви, который отбивал кулаком подачу Алексиса Салемакерса в штрафной. Англичанин упал на газон и был унесён с поля на носилках с зафиксированной шеей. Позже выяснилось, что у Лофтус-Чика перелом альвеолярной кости.

По информации Sky Sport Italia, первичный осмотр показал наличие у Лофтус-Чика минимум двух сломанных верхних зубов и двух рассечений, одно из которых на лбу. При этом футболист не терял сознание и не получил сотрясения мозга.