Экс-защитник «Ливерпуля», футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал «Тоттенхэм».

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Если они вылетят в Чемпионшип, то это станет самым оглушительным понижением в классе в истории Премьер‑лиги. И это станет самым позорным событием для клуба с подобными финансовыми возможностями и статусом с тех пор, как в 1974 году гол пяткой Дениса Лоу в матче за "Манчестер Сити" отправил "Манчестер Юнайтед" во Второй дивизион.

Анализируя качество состава, с которым Игор Тудор впервые выйдет на поле в эти выходные в северолондонском дерби, масштаб проблемы очевиден. Беспокойство вызывает затяжной спад при двух его непосредственных предшественниках и то, как быстро его можно будет обратить вспять. В "Тоттенхэме" никуда не деться от тени пугающего слова на букву "В". Вылет возможен. Добавьте "вопиющие", "возмутительные" или просто "вонючие" к справедливым определениям их результатов за последние 27 месяцев, которые и привели их к этой опасной ситуации», — цитирует Каррагера The Telegraph.

По итогам 26 туров «Тоттенхэм» идет 16-м в таблице чемпионата Англии.