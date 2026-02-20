Защитник «Спартак» Кристофер Ву высказался о совместной работе с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем.

Кристиан Ву globallookpress.com

«Это отличный опыт. Всегда со всеми тренерами я находил общий язык, ни с кем не было проблем. Я улучшил многое в своей игре в обороне благодаря Деяну, он и его помощники много работали со мной. Отличный тренер и отличный мотиватор», — сказал Ву «Матч ТВ».

Станкович был уволен из «Спартака», в ноябре 2025 года, сейчас сербский специалист тренирует белградскую «Црвену Звезду». В январе главным тренером «красно‑белых» был назначен испанец Хуан Карседо.