В первом матче 1/16 финала Лиги конференций «Фиорентина» на выезде переиграла «Ягеллонию» со счетом 2:0.
Авторами забитых мячей в составе флорентийской команды стали Лука Раньери на 53-й минуте, Роландо Мандрагора на 66-й минуте и Роберто Пикколи с пенальти на 81-й минуте.
Результат матча
ЯгеллонияБелосток0:3ФиорентинаФлоренция
0:1 Лука Раньери 53' 0:2 Роландо Мандрагора 65' 0:3 Роберто Пикколи 81' пен.
Ягеллония: Славомир Абрамович, Норберт Войтушек, Бернарду Витал, Анди Пельмар, Бартломей Вдовик, Леон Флак (Давид Драхаль 60'), Камиль Юзвяк (Димитрис Раллис 69'), Алехандро Посо, Самед Баждар (Eryk Kozlowski 90'), Хесус Имас, Bartosz Mazurek (Юссуф Силла 90')
Фиорентина: Лука Леццерини, Робин Гозенс, Лука Раньери (Марин Понграчич 68'), Пьетро Комуццо, Никколо Фортини, Якопо Фаццини, Джек Харрисон (Фабьяно Паризи 69'), Шер Ндур (Luis Balbo 84'), Роландо Мандрагора, Джованни Фаббиан, Роберто Пикколи
Жёлтые карточки: Бартломей Вдовик 79' — Якопо Фаццини 21', Роландо Мандрагора 41', Лука Леццерини 76'
Команды проведут ответный матч в Италии через неделю, 26 февраля.