Команды проведут ответный матч в Италии через неделю, 26 февраля.

Авторами забитых мячей в составе флорентийской команды стали Лука Раньери на 53-й минуте, Роландо Мандрагора на 66-й минуте и Роберто Пикколи с пенальти на 81-й минуте.

В первом матче 1/16 финала Лиги конференций «Фиорентина» на выезде переиграла «Ягеллонию» со счетом 2:0.

2.42

Прогнозы•Сегодня 22:45 «Сассуоло» — «Верона». Прогноз и ставка «Сассуоло» быстро вскроет оборону «мастифов»

Футбол•Вчера 22:51 «Ноа» — АЗ: онлайн, прямая трансляция матча Лиги конференций

Футбол•Вчера 03:56 «Будё-Глимт» заморозил «Интер»: «нерадзурри» на грани вылета из ЛЧ после выезда за Полярный круг

Футбол•Вчера 00:54 «Будё-Глимт» — «Интер»: онлайн, прямая трансляция 1/16 финала Лиги Чемпионов

Футбол•18/02/2026 12:11 Эпоха гениев подходит к концу: почему большим клубам всё труднее найти топ-тренера

Главные темы сейчас

Футбол•18/02/2026 08:39 Аттракцион невиданной щедрости. «Баия» требует от ЦСКА 25 млн евро за Пульгу

Футбол•17/02/2026 12:44 Что не так с новой Лигой чемпионов? Три способа сделать главный турнир еще лучше

Футбол•16/02/2026 17:40 Лучше звоните Тудору: хорватского тренера не пугает кризис «Тоттенхэма»

Футбол•15/02/2026 14:48 Прическа искупления: как стрижка Роналдо стала символом триумфа Бразилии

Футбол•Вчера 12:16 Измотанный и одинокий: Винисиус снова оказался в эпицентре громкого скандала

Выбор читателей

Футбол•17/02/2026 02:47 «Барселона» потеряла лидерство в Примере! Команда Флика не справилась с «Жироной»

Футбол•14/02/2026 16:28 Интеграция Шешко и ротация состава: пять срочных вопросов для «Манчестер Юнайтед» и Каррика

Милан-2026•17/02/2026 03:45 Фигурка на ОИ-2026: Миура и Кихара — с рекордом и золотом, у Грузии — первая медаль

Милан-2026•16/02/2026 14:00 Хоккей по-итальянски: победители и неудачники общего этапа мужского турнира на Олимпиаде

Футбол•13/02/2026 19:22 Недопетая «Марсельеза»: идеи Де Дзерби не прижились на юге Франции

Самое интересное

Футбол•09/01/2026 12:34 Куда исчезли топ-тренеры? Простой ответ, почему «Челси» и «МЮ» вынуждены назначать «своих»

Футбол•09/01/2026 16:44 Учитель, лидер, визионер: становление тренера Лиама Росеньора

Футбол•08/01/2026 16:26 От Луиса Суареса до ван Дейка: топ-10 лучших январских трансферов в истории АПЛ

Футбол•08/01/2026 16:09 Последний шанс заработать: топ‑10 звезд, которых клубы рискуют потерять бесплатно