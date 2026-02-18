Наставник дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о победе над «Аталантой» (2:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Нико Ковач globallookpress.com

«Я очень доволен — "Боруссия" показала хороший футбол, забила два мяча и качественно поработала во втором тайме. Мы много трудились над теми элементами, которые сегодня хорошо сработали. Серу Гирасси забил и отдал голевую передачу — именно этого мы от него и ждем. Он отлично взаимодействовал с командой«, — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

25 февраля в Бергамо состоится ответная встреча. Матч начнется в 20:45 мск.