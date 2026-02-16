«Аякс» сообщил о серьезной травме защитника Александра Зинченко на своем официальном сайте. Футболист получил повреждение в минувшие выходные и был заменен в начале игры с «Фортуной».

Александр Зинченко globallookpress.com

Медицинское обследование показало, что у Зинченко разрыв связок колена, что требует операции. Хирургическое вмешательство запланировано на ближайшее время. Точная дата восстановления 29-летнего игрока пока не разглашается. В заявлении клуба отмечается, что процесс реабилитации будет длительным, и текущий сезон для Зинченко можно считать завершённым.

Зинченко перешел в «Аякс» на правах аренды 1 февраля. Ранее стало известно, что амстердамский клуб выплатит «Арсеналу» 1,5 миллиона и бонусы за аренду игрока, а также за его выступления в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне футболист выступал за «Ноттингем Форест». За время аренды он принял участие в 10 матчах, но не отметился результативными действиями.