Наставник «Челси» Лиам Росеньор высказался о победе над «Халл Сити» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Что я быстро осознаю — они не просто хорошие игроки, они выдающиеся профессионалы, Мы провели профессиональный матч против очень сильной команды, которая борется за выход в Премьер-лигу. Это была непростая игра. Наш футбол временами был именно таким, каким я хочу его видеть, но еще до этого ценности, которые демонстрирует команда, сделали меня очень счастливым тренером.

Я всегда буду испытывать особые, очень особые чувства к "Халл Сити" , независимо от того, как меня приняли сегодня, но здешние болельщики — высший класс. У меня было столько прекрасных моментов, и я ценю и благодарю их за тот прием, который они мне оказали», — цитирует тренера синих пресс-служба лондонского клуба.