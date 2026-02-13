Легендарный английский футболист Уэйн Руни ставит Лионеля Месси выше Криштиану Роналду в футбольном плане.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Я люблю Криштиану Роналду, но причина, по которой я считаю Месси лучше, заключается в том, что, если бы мне захотелось посмотреть футбольную игру, я бы хотел смотреть на Месси. Лионель в расцвете сил — лучший игрок, которого я когда-либо видел и против которого я когда-либо играл», — цитирует Руни издание The Touchline.

Руни и Роналду несколько сезонов провели вместе с составе «Манчестер Юнайтед», а с Месси англичанин был только соперником.

Сейчас португалец выступает за саудовский «Аль-Наср», а аргентинец играет в «Интер Майами».