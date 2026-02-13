Полуфинал Кубка Испании на «Метрополитано» превратился в демонстрацию того, как команда Диего Симеоне умеет карать соперника за смелость. «Атлетико» выиграл первый матч 4:0, забив все четыре мяча ещё в первом тайме, началось с автогола после грубейшей ошибки Жоана Гарсии, а дальше «Барселона» буквально не успевала страховать собственную высокую линию. Уже к перерыву Симеоне дважды носился вдоль бровки, как будто это финал, а не первая часть двухматчевого противостояния.

Результат матча Атлетико Мадрид 4:0 Барселона Барселона 1:0 Антуан Гризманн 14' 2:0 Адемола Лукман 33' 3:0 Хулиан Альварес 45+2' 3:1 Пау Кубарси 52' Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке ( Робен Ле Норман 90' ), Джулиано Симеоне, Адемола Лукман ( Тьяго Альмада 73' ), Антуан Гризманн ( Алекс Баэна 68' ), Хулиан Альварес ( Александр Сёрлот 68' ) Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде ( Рональд Араухо 77' ), Эрик Гарсия, Пау Кубарси ( Жоау Канселу 77' ), Жюль Кунде, Даниэль Ольмо, Френки де Йонг, Марк Касадо ( Роберт Левандовски 37' ), Фермин Лопес ( Жерар Мартин 88' ), Ферран Торрес, Ламин Ямаль Жёлтые карточки: Джулиано Симеоне 50', Маркос Льоренте 51', Алекс Баэна 79', Марк Пубиль 87', Маттео Руджери 90+8' — Марк Касадо 26', Даниэль Ольмо 86', Фермин Лопес 87' Красная карточка: Эрик Гарсия 86' (Барселона)

Статистика матча 7 Удары в створ 4 3 Удары мимо 6 35 Владение мячом 65 5 Угловые удары 8 3 Офсайды 1 16 Фолы 9

«Атлетико» начал матч на максимальной скорости и с первой минуты ощущалось, что любой следующий пас может стать голевым. А затем случился эпизод, который ещё долго будут вспоминать защите «Барселоны». Эрик Гарсия отдал простой пас назад, Жоан Гарсия должен был спокойно его принять, но просто не обработал мяч, и он закатился в пустые ворота. Паническая попытка спасти ситуацию выглядела как кадр из плохого сна, будто всё происходит слишком медленно и ничего уже не остановить. Стадион взорвался, а вместе с ним — и «Атлетико», который получил сигнал, что «Барса» сегодня не в ресурсе.

Жоан Гарсия тянется к мячу globallookpress.com

Важно, что в этом матче «Атлетико» не просто бежал вперёд, он понимал, куда, как и зачем бежит. Симеоне подобрал состав так, что все роли совпали с сильными сторонами игроков, а план попадал идеально в уязвимость «Барселоны».

Особенно показателен второй гол. Хуан Муссо поймал мяч после углового и выдал точнейший пас метров на 60 прямо в ногу Лукману. Тот не рванул во фланг, а спокойно вернул мяч Альваресу, последовал перевод направо, где Науэль Молина оказался в отличной позиции для прострела. Дальше Гризманн изящно принял мяч в штрафной и спокойно уложил его в дальний угол сквозь Кунде и Гарсию.

Игроки «Атлетико» празднуют гол globallookpress.com

«Атлетико» буквально продолжал делать одно и то же, пока «Барса» не перестала сопротивляться. Ускорения за спину, передачи в темп, отсутствие лишних касаний — и всё это с ощущением, что у хозяев на игрока больше.

Лукман и Молина втоптали «Барселону» в газон

«Атлетико» настолько легко вскрывал высокую линию обороны Флика, что невольно вспоминался полуфинал Лиги Чемпионов, когда «Интер» так же ярко ловил «Барселону» на ошибках. Молина — один из ключей к настолько мощной победе команды Симеоне. Рывки аргентинца справа постоянно создавали ощущение перегруза на фланге, а ширина делала каталонскую оборону ещё более растянутой.

Лукман же выглядел идеальным игроком под этот сценарий, скорость и качестве решений Адемолы поражают, особенно учитывая то, что он только зимой переехал в Мадрид. Третий гол вырос из очередной комбинации, где Гризманн, Симеоне и Альварес просто разрезали «Барсу» передачами, как на тренировке. Лукман будто знал, что получит мяч и заранее был готов к удару, а потом в касание уложил мяч в угол.

Адемола Лукман и Хулиан Альварес globallookpress.com

Четвёртый мяч случился почти также. Молина снова вырвался по флангу, вырезал подачу, уже сам Лукман скинул на Альвареса, а Хулиан вколотил мяч в ближний угол. Альварес долго не забивал, много старался, а прервал свою серию без голов в самый лучший момент. К перерыву счёт 4:0 выглядел диким, но не случайным. А по ощущениям «Атлетико» и вовсе мог забивать ещё.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Поражение «Барселоны» не сводилось к одной ошибке вратаря, хотя именно она запустила мадридскую лавину. Команда Ханси Флика выглядела беспомощной с точки зрения системы. Не хватало контроля в центре, не было своевременной подстраховки, а попытки держать высокую линию без идеальной синхронизации превращались в приглашение забивать. Плюс, из-за травм отсутствовали Педри и Рафинья, в такой игре их нехватка чувствовалась особенно. «Барсе» очень нужен был футболист, который может успокоить мяч и не паниковать при любой следующей передаче.

Надежда на камбек и пауза ВАР, которая всё обнулила

После перерыва «Барселона» хотя бы попыталась вернуться в матч и достойно выглядела на старте тайма. И на 51-й минуте показалось, что интрига всё же оживает, Кубарси забил с близкой дистанции, стадион на секунду притих, «Барса» уже готовилась к рестарту.

Пау Кубарси globallookpress.com

А потом началась одна из самых странных и затяжных пауз вечера, проверка ВАР длилась почти восемь минут. В итоге гол отменили из-за офсайда, а решение объяснялось тем, что мяч отскочил от колена Левандовского, а Кубарси буквально на миллиметры был ближе поляка к воротам. Ключевым оказалось не само решение, а эффект паузы, «Атлетико» успел перегруппироваться и выдохнуть, «Барселона» — сдуться, как шарик, который не успели накачать.

В концовке матча был ещё один эпизод с ВАР, но куда менее затянутый. Эрик Гарсия сначала получил жёлтую за фол, но после просмотра на мониторе карточку изменили на красную. «Атлетико» требовал более жёсткого наказания, потому что эпизод выглядел как срыв выхода один на один. Так «Барса» потеряла игрока в концовке, а в добавок ещё и лишилась вариативности в отвеной игре на «Камп Ноу».

Эрик Гарсия получает карточку globallookpress.com

4:0 в полуфинале — счёт, который в теории оставляет дверь приоткрытой только на уровне футбольной мифологии. Но есть важная оговорка, это всего лишь первый матч, а «Барселона» уже показывала, что способна на безумия в матчах навылет. Проблема в том, что здесь речь не о невезении, а о том, что «Атлетико» нашёл системный ключ к игре Флика и использовал его четыре раза подряд за один тайм.

Диего Симеоне в этот раз выложился на максимум, очевидно, что в «Атлетико» осознают важность Кубка в этом сезоне, — турнир остаётся единственным осязаемым шансом на трофей. Кажется, что «Барселоне» в ответном матче будет тяжело отыграться просто за счёт домашнего поля, Флику нужно что-то менять в концепции. Потому что, если высокая линия снова будет существовать в изоляции без подстраховки и контроля в центре, «Атлетико» ещё раз накажет.