Португальский агент Паулу Барбоза высказался о будущем нападающего Джона Кордобы в «Краснодаре».

Джон Кордоба globallookpress.com

«Кордоба — это топовый игрок для России, один из лучших. Он играет в чемпионской команде, у него все хорошо. Вряд ли он захочет уходить, если только не потребуется новый вызов. К нему сохраняется интерес в Европе и Южной Америке, но думаю, что он счастлив в "Краснодаре". При этом, если захочет уйти, то варианты у него будут», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ Джон Кордоба принял учатсие в 16 матчах, в которых забил восемь голов.

Напомним, что «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.