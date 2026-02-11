Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсети X, что итальянский специалист Роберто Де Дзерби достиг договорённости с руководством «Марселя» о досрочном расторжении контракта.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Официальное объявление об уходе тренера ожидается в ближайшее время. Отмечается, что инициатива исходила от самого Де Дзерби, который принял решение покинуть пост после серии неудачных результатов команды в еврокубках и национальном чемпионате.

Сообщается, что 46-летний наставник сам попросил руководство освободить его от обязанностей.

В чемпионате Франции команда занимает четвёртое место, набрав 39 очков после 21 тура.