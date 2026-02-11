Защитник и капитан «Барселоны» Рональд Араухо сообщил, что на протяжении полутора лет сталкивался с тревожностью, которая затем переросла в депрессию.

Рональд Араухо globallookpress.com

«Я стал смотреть на вещи по-другому. Почувствовал, что худшее уже позади, и теперь воспринимаю многое иначе. Та пауза была неслучайной — я работал с профессионалами, с семьей, уделял внимание духовной стороне жизни. Именно этого мне не хватало. И все это очень помогло. Сегодня я чувствую себя совершенно другим человеком.

Это был накопившийся ком проблем. Уже больше полутора лет я чувствовал себя плохо. Возможно, из-за своего характера, из-за корней и воспитания я пытался быть сильным, продолжал идти вперед. Но понимал, что что-то не так. Не только в спортивном плане — и в личной, и в семейной жизни. Я перестал ощущать себя собой. И именно тогда произошел щелчок: я понял, что мне нужно поднять руку и попросить о помощи», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.