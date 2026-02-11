Защитник и капитан «Барселоны» Рональд Араухо сообщил, что на протяжении полутора лет сталкивался с тревожностью, которая затем переросла в депрессию.

Рональд Араухо
«Я стал смотреть на вещи по-другому.  Почувствовал, что худшее уже позади, и теперь воспринимаю многое иначе.  Та пауза была неслучайной — я работал с профессионалами, с семьей, уделял внимание духовной стороне жизни.  Именно этого мне не хватало.  И все это очень помогло.  Сегодня я чувствую себя совершенно другим человеком.

Это был накопившийся ком проблем.  Уже больше полутора лет я чувствовал себя плохо.  Возможно, из-за своего характера, из-за корней и воспитания я пытался быть сильным, продолжал идти вперед.  Но понимал, что что-то не так.  Не только в спортивном плане — и в личной, и в семейной жизни.  Я перестал ощущать себя собой.  И именно тогда произошел щелчок: я понял, что мне нужно поднять руку и попросить о помощи», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.