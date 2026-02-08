Криштиану Роналду остался крайне недоволен происходящим в «Аль-Насре» и, по данным MBC, выдвинул жёсткие требования руководству Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Как утверждает источник, форвард разочарован трансферной стратегией клуба. Он считает, что команда не получает необходимого усиления, тогда как основные ресурсы направляются на поддержку «Аль-Хиляля», которому, по его мнению, создают условия для борьбы за чемпионство.

Португалец ясно дал понять, что не намерен мириться с текущей ситуацией и ожидает конкретных шагов уже в ближайшее трансферное окно. В противном случае он допускает возможность ухода из Саудовской Аравии.

Сообщается, что главным условием продолжения карьеры Роналду в «Аль-Насре» остаётся реальное усиление состава и равное отношение к клубам со стороны фонда. Ранее также появлялась информация, что Криштиану бойкотировал два матча своей команды.