Экс-нападающий сборной Англии Пол Мерсон поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«Буду в шоке, если "Ливерпуль" проиграет этот матч! Он оправился от гола "Брентфорда" на последних минутах, 10 голов в следующих двух матчах означают, что в атаке все получается.

А "Манчестер Сити" постоянно пропускает. Если посмотреть на результаты, не видя матчи, можно подумать, что команда просто парит над полем. Но правда в том, что в каждой игре "горожане" дают создавать момент за моментом.

"Ливерпуль" отнюдь не плох у ворот, а у "Манчестер Сити" в защите полный бардак — его на "Энфилде" могут просто разнести.

"Ньюкасл" был очень хорош в течение первых 30 минут матча с "Ливерпулем". Если "Сити" сможет играть в стиле "Ньюкасла", то будет совсем другой разговор! Но если игра будет открытой, а соперники будут обмениваться ударами, "Ливерпуль" легко победит.

"Ман Сити" надо выигрывать. Даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, потому что "Арсенал" будет впереди на 8 очков. И, как я говорил раньше, я жду, что на этих выходных гонка будет завершена. Победа Ливерпуля», — сказал Мерсон Sportskeeda.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 8-го февраля в 19:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 24-х туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции с 47-ю баллами.