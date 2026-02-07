Нападающий «Краснодара» Дэвид Мозес высказался о победе своей команды в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Зенита» (3:0).

Дэвид Мозес — игрок «Краснодара» globallookpress.com

«У нас все сработало по плану. Первый тайм был сложнее, много длинных мячей. Но мы хорошо отработали и получили три очка.

Откуда такая агрессия команд друг к другу? Обе команды хорошо готовы к матчу, у нас и в РПЛ такие жесткие единоборства, это нормально.

Насколько не хватает Джона Кордобы? Я нападающий, это моя работа — чувствовать момент и быть в нужном месте. Джон для нас очень важный игрок, и мы ждем его возвращения», — передает слова Мозеса «Матч ТВ».

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» сыграет против московского «Динамо» 10-го февраля.