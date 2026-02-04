Экс-игрок сборной России Игорь Шалимов выразил мнение, что «Барселона» демонстрирует в командный футбол, а «Реал» делает ставку на индивидуальное мастерство игроков.
Ранее в 1/4 финала Кубка Короля «Барселона» одолела «Альбасете» со счетом 2:1.
«Мадридский "Реал" — это набор звезд. Там потеря любого исполнителя может быть ощутима. "Барселона" более системна. Она строит командную игру, в которую вписаны мастера большого уровня. Каталонцы переигрывают соперника за счет взаимодействия. Таких команд мало. При этом Ямаль может решить что‑то за счет мастерства, — заявил Шалимов в эфире "Матч ТВ".