Хавбек Доминик Собослаи прокомментировал возможное продление контракта с «Ливерпулем».

Доминик Собослаи globallookpress.com

«Честно говоря, пока никаких новостей о продлении контракта нет.  Конечно, я хочу остаться.  Мне нравится город, мне нравится клуб, мне нравится играть с этими ребятами, я люблю "Энфилд", я люблю болельщиков, посмотрим, что принесет будущее.  Это не от меня зависит.  Я бы с удовольствием остался.  Посмотрим», — приводит слова хавбека The Athletic.

Текущее соглашение Собослаи с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2028 года.