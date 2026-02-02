Хавбек Доминик Собослаи прокомментировал возможное продление контракта с «Ливерпулем».

Доминик Собослаи globallookpress.com

«Честно говоря, пока никаких новостей о продлении контракта нет. Конечно, я хочу остаться. Мне нравится город, мне нравится клуб, мне нравится играть с этими ребятами, я люблю "Энфилд", я люблю болельщиков, посмотрим, что принесет будущее. Это не от меня зависит. Я бы с удовольствием остался. Посмотрим», — приводит слова хавбека The Athletic.

Текущее соглашение Собослаи с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2028 года.