В 20-м туре саудовской Про-Лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Эр-Риядом» и «Аль-Насром».  Победу со счетом 1:0 одержал «Аль-Наср».

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com

На 40-й минуте встречи сенегальский нападающий Садио Мане забил гол, который вывел «Аль-Наср» вперед.  Ассистент Мане в этом эпизоде — португалец Жуан Фелиш.  В составе «Аль-Насра» не вышел на поле Криштиану Роналду, который впервые в сезоне не попал в заявку на матч чемпионата.

Результат матча

Эр-РиядЭр-РиядЭр-Рияд0:1Аль-НасрАль-НасрЭр-Рияд
0:1 Садио Мане 40'
Эр-Рияд:  Милан Борян,  Мохаммед Аль-Хайбари,  Серхио Гонсалес,  Йоанн Барбе,  Абдулела Аль-Хайбари (E.Sali 65'),  Исмаила Соро (Мамаду Силла 65'),  Toze,  Osama Al-Boardi (Hazazi Yahya 87'),  Ahmed Al Siyahi (Khalil Al-Absi 87'),  Teddy Lia Okou,  Sultan Ali Haroun (Ammar Al-Harfi 65')
Аль-Наср:  Мохамед Симакан,  Иньиго Мартинес,  Садио Мане,  Айман Яхья (Абдулла аль-Хайбари 58'),  Жоау Фелиш,  Абдулрахман Гариб (Salem Alnajdi 89'),  Анжело Габриэл,  Saad Al Nasser,  Али Аль-Хассан (Nawaf Bu Washl 66'),  Султан Аль-Ганам (Надер Абдулла Аль-Шарари 88'),  Bento
Жёлтые карточки:  Исмаила Соро 10',  Sultan Ali Haroun 45',  Ammar Al-Harfi 78'  —  Али Аль-Хассан 52'

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду выразил недовольство трансферной политикой клуба и угрожал бойкотом матчей.

После этой победы «Аль-Наср» набрал 46 очков и возглавил турнирную таблицу, обогнав «Аль-Хиляль», у которого есть матч в запасе, благодаря дополнительным показателям.