В 20-м туре саудовской Про-Лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Эр-Риядом» и «Аль-Насром». Победу со счетом 1:0 одержал «Аль-Наср».
На 40-й минуте встречи сенегальский нападающий Садио Мане забил гол, который вывел «Аль-Наср» вперед. Ассистент Мане в этом эпизоде — португалец Жуан Фелиш. В составе «Аль-Насра» не вышел на поле Криштиану Роналду, который впервые в сезоне не попал в заявку на матч чемпионата.
Результат матча
Эр-РиядЭр-Рияд0:1Аль-НасрЭр-Рияд
0:1 Садио Мане 40'
Эр-Рияд: Милан Борян, Мохаммед Аль-Хайбари, Серхио Гонсалес, Йоанн Барбе, Абдулела Аль-Хайбари (E.Sali 65'), Исмаила Соро (Мамаду Силла 65'), Toze, Osama Al-Boardi (Hazazi Yahya 87'), Ahmed Al Siyahi (Khalil Al-Absi 87'), Teddy Lia Okou, Sultan Ali Haroun (Ammar Al-Harfi 65')
Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Садио Мане, Айман Яхья (Абдулла аль-Хайбари 58'), Жоау Фелиш, Абдулрахман Гариб (Salem Alnajdi 89'), Анжело Габриэл, Saad Al Nasser, Али Аль-Хассан (Nawaf Bu Washl 66'), Султан Аль-Ганам (Надер Абдулла Аль-Шарари 88'), Bento
Жёлтые карточки: Исмаила Соро 10', Sultan Ali Haroun 45', Ammar Al-Harfi 78' — Али Аль-Хассан 52'
Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду выразил недовольство трансферной политикой клуба и угрожал бойкотом матчей.
После этой победы «Аль-Наср» набрал 46 очков и возглавил турнирную таблицу, обогнав «Аль-Хиляль», у которого есть матч в запасе, благодаря дополнительным показателям.