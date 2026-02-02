В 20-м туре саудовской Про-Лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Эр-Риядом» и «Аль-Насром». Победу со счетом 1:0 одержал «Аль-Наср».

На 40-й минуте встречи сенегальский нападающий Садио Мане забил гол, который вывел «Аль-Наср» вперед. Ассистент Мане в этом эпизоде — португалец Жуан Фелиш. В составе «Аль-Насра» не вышел на поле Криштиану Роналду, который впервые в сезоне не попал в заявку на матч чемпионата.

Результат матча

Эр-Рияд Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд

0:1 Садио Мане 40'

Эр-Рияд: Милан Борян, Мохаммед Аль-Хайбари, Серхио Гонсалес, Йоанн Барбе, Абдулела Аль-Хайбари ( E.Sali 65' ), Исмаила Соро ( Мамаду Силла 65' ), Toze, Osama Al-Boardi ( Hazazi Yahya 87' ), Ahmed Al Siyahi ( Khalil Al-Absi 87' ), Teddy Lia Okou, Sultan Ali Haroun ( Ammar Al-Harfi 65' )

Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Садио Мане, Айман Яхья ( Абдулла аль-Хайбари 58' ), Жоау Фелиш, Абдулрахман Гариб ( Salem Alnajdi 89' ), Анжело Габриэл, Saad Al Nasser, Али Аль-Хассан ( Nawaf Bu Washl 66' ), Султан Аль-Ганам ( Надер Абдулла Аль-Шарари 88' ), Bento

Жёлтые карточки: Исмаила Соро 10', Sultan Ali Haroun 45', Ammar Al-Harfi 78' — Али Аль-Хассан 52'