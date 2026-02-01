По данным издания «Чемпионат», московский ЦСКА близок к приобретению бразильского защитника Матеуса Рейса из португальского «Спортинга».

Матеус Рейс globallookpress.com

«В руководстве "Спортинга" считают, что для завершения сделки остались мелкие детали.

У Рейса хороший пас и скорость, что подходит под критерии центрального защитника, которого хотел видеть Челестини в команде», — добавил источник «Чемпионата».

За «Спортинг» 30-летний Рейс выступает с 2021 года. В этом сезоне он провел 20 матчей и отдал две голевые передачи. Сейчас на портале Transfermarkt бразилец оценивается в € 4 млн.