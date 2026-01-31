Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор подвел итог матча против «Вест Хэма» (3:2).

Лиам Росеньор
Лиам Росеньор globallookpress.com

«Эмоций очень много, но прежде всего я невероятно рад за игроков.  За ту борьбу, за дух и самоотдачу, которые они показали во втором тайме.  Тактика отошла на второй план — все решали личность, качество и характер.  И футболисты это доказали.  Я сделал три замены, плюс была травма у Джейми Гиттенса.  Еще до игры я чувствовал определенную энергетику.  Выезд в Италию — это всегда тяжело, эмоции после того матча тоже сыграли роль, поэтому я пошел на изменения в составе.

Первый тайм был далёк от необходимого уровня отдачи и энергии.  Я сохранял спокойствие и сказал игрокам, что мы можем превратить то, что кажется худшим днём нашего сезона, в лучший.  И они были великолепны во втором тайме.

Я очень быстро узнаю эту команду.  Я здесь всего три с половиной недели, а мы уже провели семь матчей.  Я говорил, что дам шанс всем.  Хато — выдающийся игрок, Бадьяшиль — выдающийся игрок, Гарначо — тоже.  Дело было не в отдельных футболистах, а в том, что в первом тайме у нас не работала командная структура», — цитирует Росеньора Sky Sports.

«Челси» сейчас занимает 4-е место с 40 очками.  «Вест Хэм» (20) продолжает идти в зоне вылета.