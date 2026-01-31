Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор подвел итог матча против «Вест Хэма» (3:2).

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Эмоций очень много, но прежде всего я невероятно рад за игроков. За ту борьбу, за дух и самоотдачу, которые они показали во втором тайме. Тактика отошла на второй план — все решали личность, качество и характер. И футболисты это доказали. Я сделал три замены, плюс была травма у Джейми Гиттенса. Еще до игры я чувствовал определенную энергетику. Выезд в Италию — это всегда тяжело, эмоции после того матча тоже сыграли роль, поэтому я пошел на изменения в составе.

Первый тайм был далёк от необходимого уровня отдачи и энергии. Я сохранял спокойствие и сказал игрокам, что мы можем превратить то, что кажется худшим днём нашего сезона, в лучший. И они были великолепны во втором тайме.

Я очень быстро узнаю эту команду. Я здесь всего три с половиной недели, а мы уже провели семь матчей. Я говорил, что дам шанс всем. Хато — выдающийся игрок, Бадьяшиль — выдающийся игрок, Гарначо — тоже. Дело было не в отдельных футболистах, а в том, что в первом тайме у нас не работала командная структура», — цитирует Росеньора Sky Sports.

«Челси» сейчас занимает 4-е место с 40 очками. «Вест Хэм» (20) продолжает идти в зоне вылета.