В 24-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле одержал волевую победу в матче с «Вест Хэмом» — 3:2.

Марк Кукурелья globallookpress.com

После первого тайма «молотобойцы» неожиданно вели с разницей в два мяча после точных ударов Джаррода Боуэна (7-я) и Крисенсио Саммервилля (36-я).

Но после перерыва все изменилось, «Челси» с помощью замен смог переломить ход игры и забить три безответных мяча.

На 57-й минуте отставание сократил Жоао Педро, а через 13 минут восстановил статус-кво Марк Кукурелья.

Победу «Челси» принес Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

Результат матча Челси Лондон 3:2 Вест Хэм Лондон 0:1 Джаррод Боуэн 7' 0:2 Крисенсио Саммервилл 36' 1:2 Жоао Педро 57' 2:2 Марк Кукурелья 70' 3:2 Энцо Фернандес 90+2' Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто ( Рис Джеймс 81' ), Бенуа Бадьяшиль ( Марк Кукурелья 46' ), Йоррел Хато ( Весли Фофана 46' ), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Джейми Байно-Гиттенс ( Педру Нету 26' ), Коул Палмер, Алехандро Гарначо ( Жоао Педро 46' ), Лиам Дилап Вест Хэм: Альфонс Ареола, Пабло ( Макс Килман 67' ), Жан-Клер Тодибо, Константинос Мавропанос, Аарон Ван-Биссака, Валентин Кастеллано ( Каллум Уилсон 76' ), Матеуш Фернандеш, Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн ( Оливер Скарлз 81' ), Tomas Soucek, Malick Diouf ( Адама Траоре 81' ) Жёлтая карточка: Мойсес Кайседо 85' (Челси)

Статистика матча 6 Удары в створ 6 3 Удары мимо 2 71 Владение мячом 29 9 Угловые удары 2 0 Офсайды 2 11 Фолы 12

«Челси» сейчас занимает 4-е место с 40 очками. «Вест Хэм» (20) продолжает идти в зоне вылета.