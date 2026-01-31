В 24-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле одержал волевую победу в матче с «Вест Хэмом» — 3:2.
После первого тайма «молотобойцы» неожиданно вели с разницей в два мяча после точных ударов Джаррода Боуэна (7-я) и Крисенсио Саммервилля (36-я).
Но после перерыва все изменилось, «Челси» с помощью замен смог переломить ход игры и забить три безответных мяча.
На 57-й минуте отставание сократил Жоао Педро, а через 13 минут восстановил статус-кво Марк Кукурелья.
Победу «Челси» принес Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.
Результат матча
ЧелсиЛондон3:2Вест ХэмЛондон
0:1 Джаррод Боуэн 7' 0:2 Крисенсио Саммервилл 36' 1:2 Жоао Педро 57' 2:2 Марк Кукурелья 70' 3:2 Энцо Фернандес 90+2'
Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто (Рис Джеймс 81'), Бенуа Бадьяшиль (Марк Кукурелья 46'), Йоррел Хато (Весли Фофана 46'), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Джейми Байно-Гиттенс (Педру Нету 26'), Коул Палмер, Алехандро Гарначо (Жоао Педро 46'), Лиам Дилап
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Пабло (Макс Килман 67'), Жан-Клер Тодибо, Константинос Мавропанос, Аарон Ван-Биссака, Валентин Кастеллано (Каллум Уилсон 76'), Матеуш Фернандеш, Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн (Оливер Скарлз 81'), Tomas Soucek, Malick Diouf (Адама Траоре 81')
Жёлтая карточка: Мойсес Кайседо 85' (Челси)
«Челси» сейчас занимает 4-е место с 40 очками. «Вест Хэм» (20) продолжает идти в зоне вылета.