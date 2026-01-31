В 24-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле одержал волевую победу в матче с «Вест Хэмом» — 3:2.

Марк Кукурелья
Марк Кукурелья globallookpress.com

После первого тайма «молотобойцы» неожиданно вели с разницей в два мяча после точных ударов Джаррода Боуэна (7-я) и Крисенсио Саммервилля (36-я).

Но после перерыва все изменилось, «Челси» с помощью замен смог переломить ход игры и забить три безответных мяча.

На 57-й минуте отставание сократил Жоао Педро, а через 13 минут восстановил статус-кво Марк Кукурелья.

Победу «Челси» принес Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

Результат матча

ЧелсиЛондонЧелси3:2Вест ХэмВест ХэмЛондон
0:1 Джаррод Боуэн 7' 0:2 Крисенсио Саммервилл 36' 1:2 Жоао Педро 57' 2:2 Марк Кукурелья 70' 3:2 Энцо Фернандес 90+2'
Челси:  Роберт Санчес,  Мало Гюсто (Рис Джеймс 81'),  Бенуа Бадьяшиль (Марк Кукурелья 46'),  Йоррел Хато (Весли Фофана 46'),  Трево Чалоба,  Мойсес Кайседо,  Энцо Фернандес,  Джейми Байно-Гиттенс (Педру Нету 26'),  Коул Палмер,  Алехандро Гарначо (Жоао Педро 46'),  Лиам Дилап
Вест Хэм:  Альфонс Ареола,  Пабло (Макс Килман 67'),  Жан-Клер Тодибо,  Константинос Мавропанос,  Аарон Ван-Биссака,  Валентин Кастеллано (Каллум Уилсон 76'),  Матеуш Фернандеш,  Крисенсио Саммервилл,  Джаррод Боуэн (Оливер Скарлз 81'),  Tomas Soucek,  Malick Diouf (Адама Траоре 81')
Жёлтая карточка:  Мойсес Кайседо 85' (Челси)

«Челси» сейчас занимает 4-е место с 40 очками.  «Вест Хэм» (20) продолжает идти в зоне вылета.