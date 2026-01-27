Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не планирует продолжать карьеру в чемпионате России после окончания контракта с английским клубом будущим летом. Об этом сообщили представители 33-летнего бразильского футболиста.

«Готов ли Каземиро рассмотреть вариант продолжения карьеры в России, учитывая, что его контракт с "Манчестер Юнайтед" заканчивается летом и продлеваться не будет? На данный момент мы не считаем такой вариант реалистичным.

Конкретных предложений из России по Каземиро нет. Сейчас мы не рассматриваем вариант с РПЛ как приоритетный», — сообщили Sport24 в агентстве Best Of You Sports, представляющем интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Каземиро играет за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года.