Выезд в Прагу изначально рассматривался «Барселоной» как рабочий матч с чёткой турнирной задачей. Команде Ханси Флика нужно было не просто выигрывать, а забивать как можно больше, плотность таблицы в зоне топ-восемь не оставляла пространства для экономии. В итоге каталонцы задачу выполнили лишь частично, отправив в ворота «Славии» четыре мяча, но сама игра вновь оставила ощущение нестабильности, особенно в обороне. Победа 4:2 позволила Барселона сохранить реальные шансы на прямой выход в 1/8 финала, однако одновременно снова подчеркнула уязвимости, которые сопровождают команду на протяжении всей групповой стадии.

Результат матча Славия П Прага 2:4 Барселона Барселона 1:0 Васил Кушей 10' 1:1 Фермин Лопес 34' 1:2 Фермин Лопес 42' 1:3 Даниэль Ольмо 63' 1:4 Роберт Левандовски 71' Славия П: Индржих Станек, Томаш Голеш ( Томаш Влчек 46' ), Давид Зима, Штепан Халоупек, Дэвид Мозес ( Давид Доудера 46' ), Оскар Дорли, Лукаш Провод, Михал Садилек, Юссуфа Саньянг ( Мухаммед Чам 72' ), Васил Кушей ( Моймир Хитил 79' ), Томаш Хоры ( Иван Шранц 65' ) Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде ( Марк Берналь 78' ), Жерар Мартин, Эрик Гарсия, Жюль Кунде, Фермин Лопес ( Рональд Араухо 78' ), Руни Барджи ( Даниэль Ольмо 61' ), Френки де Йонг, Роберт Левандовски, Рафаэл Диас, Педри ( Маркус Рашфорд 61' ) Жёлтая карточка: Френки де Йонг 87' (Барселона)

Статистика матча 2 Удары в створ 12 8 Удары мимо 5 41 Владение мячом 59 5 Угловые удары 4 6 Офсайды 2 9 Фолы 11

Матч начался по худшему для «Барселоны» сценарию. Уже на девятой минуте первый же угловой «Славии» обернулся голом. Мяч перелетел всю штрафную после скидки с ближней штанги, защитники потеряли своих игроков, а Кусей практически без сопротивления протолкнул его в ворота Жоана Гарсии. Для чешской команды, забившей всего два мяча в предыдущих шести еврокубковых матчах, это было неожиданное, но показательное подтверждение проблем каталонцев при стандартах.

Дальше игра пошла в темпе, который хозяев полностью устраивал. «Славия» действовала энергично, выигрывала единоборства, навязывала персональную опеку и регулярно пользовалась потерями гостей. Педри был фактически выключен из игры за счёт плотной работы Мозеса, мяч редко доходил до Рафиньи и Барджи, а Левандовский долгое время оставался отрезанным от атак.

«Барселона» выглядела раздражённой и торопливой. Команда много владела мячом, но без ритма и глубины, а обмен ударами только усиливал ощущение хаоса. Ситуация начала меняться лишь тогда, когда Эрик Гарсия стал чаще подниматься с мячом в опорную зону, ломая структуру прессинга хозяев. Именно с его продвижений пошли первые осмысленные атаки гостей.

Равенство вернул Фермин Лопес, завершив комбинацию Рафиньи и де Йонга, а затем он же вывел «Барселону» вперёд дальним ударом после скидки Педри. Но даже это не принесло спокойствия.

Очередной угловой у ворот «Барсы», вновь проигранная позиция на ближней штанге — и мяч, отскочивший от Левандовски, оказался в собственных воротах. Идентичные голы со стандартов забила команда, которая с игры не создала буквально ничего. Видимо, у Ханси Флика и его штаба появилось много домашней работы.

Травма Педри и мгновенный эффект замен

Во втором тайме «Барселона» всё же не допустила катастрофы и сумела перехватить контроль. Темп снизился, мяч стал дольше задерживаться в центральной зоне, «Славия» начала уставать. Однако ключевым моментом матча стала не тактическая коррекция, а эпизод с травмой Педри. Полузащитник схватился за заднюю поверхность бедра и покинул поле, а реакция самого игрока и тренерского штаба не оставляла сомнений, что повреждение серьёзнее, чем просто дискомфорт.

Парадоксально, но именно этот момент стал переломным. Вышедший вместо Педри Дани Ольмо первым же касанием оформил третий гол — чистый, хлёсткий удар в «девятку» с линии штрафной. В игре, где «Барселона» слишком часто позволяла сопернику жить за счёт своих ошибок, этот эпизод стал редким примером индивидуального качества, которое как бы существует вне контекста.

После этого «Славия» уже не смогла вернуться в матч, даже угловые не помогли. Пражская команда по-прежнему старалась играть вертикально и агрессивно, но силы уходили, а пространство за спинами защитников становилось всё больше. Выход Маркуса Рашфорда добавил скорости гостям, и именно после его прострела Левандовский забил свой первый гол в этой Лиге чемпионов, поставив точку в матче.

Атака спасает, оборона тревожит

Финальный счёт выглядит убедительно, но по содержанию это был матч, который скорее усилил вопросы, чем снял их. «Барселона» вновь выиграла за счёт атаки, реализовав почти всё, что сумела создать во втором тайме, и оформила уже восьмой камбек в сезоне. При этом команда пропустила дважды от соперника, чьё единственное оружие — стандарты и борьба. С точки зрения турнирной логики задача всё равно выполнена. «Барселона» девятая, с 13 очками, и в случае победы над «Копенгагеном» на «Камп Ноу» имеет все шансы оказаться в топ-8.

Но оборонительная хрупкость никуда не делась. Тринадцать пропущенных мячей за семь туров — слишком много для команды, которая претендует на глубокий заход в плей-офф. Победа в Праге важна, но по-прежнему не отвечает на главные вопросы. И главный из них теперь о состоянии Педри, без которого весь баланс этой команды выглядит куда менее устойчивым.