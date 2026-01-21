Агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о будущем россиянина.

Георгий Джикия globallookpress.com

«У Георгия всё в порядке. На него рассчитывают в клубе. В последних матчах он не играл, потому что была микротравма. Сейчас восстановился — думаю, в следующем матче будет играть. Что касается информации и слухов вокруг Георгия, источники, которые это выпускали, довольно сомнительные сами по себе. Я бы не стал серьёзно к этому относиться», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».

32-летний Георгий Джикия продолжает выступать за «Антальяспор» по контракту, действующему до конца июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро.