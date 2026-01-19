Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от финала Кубка Африки.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Африканский футбол — интересная история. Там невозможно предугадать, как себя поведут игроки или руководители. Плохо знаю англоязычных африканских игроков, но франкоязычные — люди эмоций. Для меня неудивительно, что такое случилось. Что касается финала, то судьба повернулась к Сенегалу. Как бы там ни было, тренер не имеет права поддаваться эмоциям так, как игроки. Это непрофессионально, в отличие от действий того же Мане, которой вернул команду на поле», — сказал Непомнящий «СЭ».

В драматичном финале Сенегал в дополнительное время переиграл хозяев турнира Марокко со счетом 1:0.

Непомнящий имеет опыт работы со сборной Камеруна, который вывел в четвертьфинал чемпионата мира 1990 года.