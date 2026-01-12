Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от игры своей команды в финале Суперкубка Испании-2026 против «Реала» (3:2) и особенно отметил игру Рафиньи.

«У нас хорошее настроение, сейчас у нас много уверенности. Этот финал был очень важен для нас, потому что матчи с "Реалом" всегда нечто особенное. Мы снова выиграли финал, и это фантастика. Хорошо, когда мы сосредоточенны, сконцентрированны и играем, как сегодня. Это важно.

Менталитет Рафиньи невероятен, его динамика влияет на всю команду. Он упустил первый момент, но во втором был на месте и (забил) первый гол, что придало команде больше уверенности. Именно это Рафинья приносит на поле — высокую интенсивность, которая нам так нужна», — сказал немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции.

60-летний Флик выиграл все 8 финалов в своей тренерской карьере, в том числе Кубок Испании в сезоне-2024/25 и Суперкубок-2025 с «Барселоной».