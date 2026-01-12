В матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром». Встреча запланирована на 12 января, начало в 20:30 по мск.
«Аль-Хиляль» является лидером турнирной таблицы с 35 очками на счету. «Аль-Наср» идет вслед за ним с отставанием на 4 пункта. Таким образом, команда Криштиану Роналду имеет хорошую возможность сократить разрыв.
Однако хозяева в хорошей форме. С момента старта сезона у них не было ни одного поражения, тогда как гости проиграли в последних двух турах чемпионата. Как бы там ни было, в прошлом очном матче «Аль-Наср» сумел обыграл «Аль-Хиляль» со счетом 3:1. Сможет ли он повторить успех?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предложили на победу команд котировки 1.96 и 3.15 соответственно.
Трансляция матча
