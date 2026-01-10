Агент испанского тренера Франка Артиги Дмитрий Селюк прокомментировал новость о возможном скором назначении специалиста в казанский «Рубин».

Франк Артига globallookpress.com

«Рано говорить, что Артига уже в "Рубине". Франк покинул свой клуб, понимаю, что это вызывает мысли: "Он уже близок". Определённые моменты есть, но у Артиги несколько предложений. Что-то конкретное станет ясно через два-три дня», — цитирует Селюка «Чемпионат».

Сегодня Артига покинул «Петру Атлетику» из Анголы и остался без работы.

На момент зимней паузы в Российской Премьер-Лиге команда из Казани занимает седьмую строчку турнирной таблицы, набрав 23 очка в 18 матчах. Тренером «Рубина» в настоящий момент является Рашид Рахимов.