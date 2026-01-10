Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Суперкубка Испании против «Реала».

Жоан Лапорта globallookpress.com

«В финале нет фаворитов, случиться может все что угодно. Я мог бы привести множество примеров. В финале нет фаворитов. Обе команды будут использовать свои сильные стороны, чтобы победить. Наш командный дух лучше, чем у наших соперников, но они тоже могут побеждать, что мы увидели в полуфинале.

Мы провели отличный матч против "Атлетика", и мы убеждены, что если будем играть с такой же интенсивностью, то сможем победить. "Атлетико", с другой стороны, заслуживал большего. Я хочу сказать, что в финале никогда не бывает фаворитов», — приводит слова Лапорты El Español.

Матч между командами состоится на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде 11 января. Начало матча — в 22:00 мск.

В матче 10-го тура Ла Лиги «Реал» на своем поле обыграл каталонцев со счетом 2:1.