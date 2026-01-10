Мюнхенская «Бавария» намерена заполучить в свой состав младшего брата Леннарта Карла, информирует издание Bild.

Леннарт Карл globallookpress.com

14-летний Винсент Карл находится в системе «Айнтрахта» из Франкфурта и считается одним из главных талантов страны на своей позиции в юниорском футболе.

Напомним, что 17-летний Леннарт Карл ярко ворвался в основу «Баварии» и в 21 матчах этого сезона уже забил 6 мячей, а также сделал 2 ассиста.

Сейчас его оценивают на портале Transfermarkt в € 60 млн, а мюнхенский клуб готов поднять ему зарплату до € 5-7 млн в год.