Сборные Мали и Сенегала встретятся в матче четвертьфинала Кубка африканских наций. Поединок состоится 9 января в 19:00 мск в Танжере на «Стад Ибн Батута».
Сборная Мали каким-то образом дошла до 1/4 финала без единой победы. Да, команда прошла Тунис, однако выиграла она в серии пенальти. На групповой стадии малийцы трижды сыграли вничью.
У Сенегала другая ситуация. Команда выиграла в трех из четырех поединков турнира, сыграв только раз вничью. В прошлом раунде плей-офф сборная обыграла команду Судана со счетом 3:1. Во всех трех поединках «Львы Теранги» уверенно одолели своих соперников и только с ДР Конго они сыграли 1:1.
Ни разу в истории сборная Мали не выигрывала у Сенегала. В последних двух встречах сенегальцы победили со счетом 2:1 и 2:0. Будет ли сегодня третья виктория подряд?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 7.40 на победу Мали, 1.60 они предлагают на победу Сенегала, за 3.95 и 1.25 можно поставить на проход команд в следующий раунд.
- Искусственный интеллект считает, что команды сыграют вничью 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Мали — Сенегал смотрите на LiveCup.Run.
