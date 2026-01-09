Сборные Мали и Сенегала встретятся в матче четвертьфинала Кубка африканских наций. Поединок состоится 9 января в 19:00 мск в Танжере на «Стад Ибн Батута».

Сборная Мали каким-то образом дошла до 1/4 финала без единой победы. Да, команда прошла Тунис, однако выиграла она в серии пенальти. На групповой стадии малийцы трижды сыграли вничью.

У Сенегала другая ситуация. Команда выиграла в трех из четырех поединков турнира, сыграв только раз вничью. В прошлом раунде плей-офф сборная обыграла команду Судана со счетом 3:1. Во всех трех поединках «Львы Теранги» уверенно одолели своих соперников и только с ДР Конго они сыграли 1:1.

Ни разу в истории сборная Мали не выигрывала у Сенегала. В последних двух встречах сенегальцы победили со счетом 2:1 и 2:0. Будет ли сегодня третья виктория подряд?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 7.40 на победу Мали, 1.60 они предлагают на победу Сенегала, за 3.95 и 1.25 можно поставить на проход команд в следующий раунд.

Искусственный интеллект считает, что команды сыграют вничью 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Мали — Сенегал смотрите на LiveCup.Run.

