Сборная Нигерии одержала победу над Мозамбиком (4:0) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.
В составе номинальных хозяев дублем отметился нападающий Виктор Осимхен, отличившись на 25-й и 47-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Адемола Лукман на 20-й минуте и Акор Адамс на 75-й минуте.
Результат матча
НигерияАбуджа4:0МозамбикМапуту
1:0 Адемола Лукман 20' 2:0 Виктор Осимхен 25' 3:0 Виктор Осимхен 47' 4:0 Акор Адамс 75'
Нигерия: Стэнли Нвабили, Адесево Аджайи, Кэлвин Бейсси, Бруно Оньемаечи, Брайт Осави-Самуэль, Фрэнк Аниика (Фисайо Деле-Баширу 83'), Вильфред Ндиди (Рафаэль Оньедика 83'), Алекс Айуоби, Адемола Лукман (Самуэль Чуквезе 86'), Акор Адамс (Пол Онуачу 86'), Виктор Осимхен (Моузес Саймон 68')
Мозамбик: Эрнан (Иван Уррубал 82'), Витинешш Кембо (Chamito 62'), Альфонс Амаде, Бруну Алберту Ланга, Рейнилду Мандава, Мешер Эдсон, Диогу Калила (Manuel Kambala 46'), Домингеш, Джени Катамо, Рикарду Гимараеш, Faisal Bangal (Стэнли Ратифо 67')
Жёлтые карточки: Вильфред Ндиди 38', Фрэнк Аниика 45+3', Кэлвин Бейсси 90+3' — Faisal Bangal 62'
После этого матча Нигерия пробилась в четвертьфинал Кубка африканских наций, а Мозамбик завершил свое выступление на турнире.