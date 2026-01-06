Сборная Нигерии одержала победу над Мозамбиком (4:0) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Виктор Осимхен — нападающий сборной Нигерии globallookpress.com

В составе номинальных хозяев дублем отметился нападающий Виктор Осимхен, отличившись на 25-й и 47-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Адемола Лукман на 20-й минуте и Акор Адамс на 75-й минуте.

Результат матча Нигерия Абуджа 4:0 Мозамбик Мапуту 1:0 Адемола Лукман 20' 2:0 Виктор Осимхен 25' 3:0 Виктор Осимхен 47' 4:0 Акор Адамс 75' Нигерия: Стэнли Нвабили, Адесево Аджайи, Кэлвин Бейсси, Бруно Оньемаечи, Брайт Осави-Самуэль, Фрэнк Аниика ( Фисайо Деле-Баширу 83' ), Вильфред Ндиди ( Рафаэль Оньедика 83' ), Алекс Айуоби, Адемола Лукман ( Самуэль Чуквезе 86' ), Акор Адамс ( Пол Онуачу 86' ), Виктор Осимхен ( Моузес Саймон 68' ) Мозамбик: Эрнан ( Иван Уррубал 82' ), Витинешш Кембо ( Chamito 62' ), Альфонс Амаде, Бруну Алберту Ланга, Рейнилду Мандава, Мешер Эдсон, Диогу Калила ( Manuel Kambala 46' ), Домингеш, Джени Катамо, Рикарду Гимараеш, Faisal Bangal ( Стэнли Ратифо 67' ) Жёлтые карточки: Вильфред Ндиди 38', Фрэнк Аниика 45+3', Кэлвин Бейсси 90+3' — Faisal Bangal 62'

Статистика матча 9 Удары в створ 0 8 Удары мимо 0 61 Владение мячом 39 5 Угловые удары 0 2 Офсайды 3 22 Фолы 13

После этого матча Нигерия пробилась в четвертьфинал Кубка африканских наций, а Мозамбик завершил свое выступление на турнире.