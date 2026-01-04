В 20-м туре английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед». Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Первый гол забил полузащитник «Лидса» Бренден Ааронсон во втором тайме на 62-й минуте. Через три минуты форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья сравнял счет.
Результат матча
ЛидсЛидс1:1Манчестер ЮнайтедМанчестер
1:0 Бренден Ааронсон 62' 1:1 Матеус Кунья 65'
Лидс: Лукас Перри, Себастиан Борнау (Ао Танака 80'), Паскаль Стрёйк, Джеймс Джастин, Яка Бийол, Бренден Ааронсон (Жоэль Пироэ 87'), Илия Груев (Вильфред Ньонто 80'), Антон Стах, Габриэль Гудмундссон, Доминик Калверт-Льюин, Ноа Окафор (Лукас Нмеча 75')
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Патрик Доргу, Люк Шоу, Диогу Далот, Лисандро Мартинес, Эйден Хевен, Лени Йоро (Джошуа Зиркзее 63'), Мануэль Угарте, Каземиро, Беньямин Шешко, Матеус Кунья
Жёлтая карточка: Патрик Доргу 34' (Манчестер Юнайтед)
После 20 туров «Лидс» заработал 22 очка и находится на 16-й строчке в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, занимает пятое место.