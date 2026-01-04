В 20-м туре английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед».  Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Первый гол забил полузащитник «Лидса» Бренден Ааронсон во втором тайме на 62-й минуте.  Через три минуты форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья сравнял счет.

Лидс:  Лукас Перри,  Себастиан Борнау (Ао Танака 80'),  Паскаль Стрёйк,  Джеймс Джастин,  Яка Бийол,  Бренден Ааронсон (Жоэль Пироэ 87'),  Илия Груев (Вильфред Ньонто 80'),  Антон Стах,  Габриэль Гудмундссон,  Доминик Калверт-Льюин,  Ноа Окафор (Лукас Нмеча 75')
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Патрик Доргу,  Люк Шоу,  Диогу Далот,  Лисандро Мартинес,  Эйден Хевен,  Лени Йоро (Джошуа Зиркзее 63'),  Мануэль Угарте,  Каземиро,  Беньямин Шешко,  Матеус Кунья
Жёлтая карточка:  Патрик Доргу 34' (Манчестер Юнайтед)

После 20 туров «Лидс» заработал 22 очка и находится на 16-й строчке в турнирной таблице.  «Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, занимает пятое место.