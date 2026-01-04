После 20 туров «Лидс» заработал 22 очка и находится на 16-й строчке в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, занимает пятое место.

Первый гол забил полузащитник «Лидса» Бренден Ааронсон во втором тайме на 62-й минуте. Через три минуты форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья сравнял счет.

В 20-м туре английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» . Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

